"Мы не всегда понимаем грань, когда говорим о том, что легионеры как-то мешают развиваться российским футболистам и так далее. Но вот сейчас есть Тюкавин, Ишков, Рожков у нас в "Рубине". Появляется много молодых футболистов в командах РПЛ. Поэтому если парень талантливый и с характером, то ему никакой легионер не помешает. Я пока в нынешнем лимите какой-то большой беды не вижу", - заявил Айбатов.
В сезоне 2023/24 в чемпионате России действовал лимит на легионеров, согласно которому число иностранных футболистов на поле не должно было превышать 8 человек. Максимальное количество легионеров в заявке клубов РПЛ на сезон 13. Отметим, что футболисты из Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Казахстана в Премьер-лиге легионерами не считаются.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин с 15-ю голами в 30-ти матчах стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги среди россиян. В бомбардирской гонке его опередил только колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра (21 гол).
Источник: Sport 24
Гендиректор "Рубина" Айбатов: мы не всегда понимаем грань, когда говорим, что легионеры мешают развиваться россиянам
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов прокомментировал разговоры о возможном изменении лимита на легионеров в будущем сезоне.
Фото: РИА Новости