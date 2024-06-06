"Я не понимаю назначение Николича в ЦСКА: смотрел за его работой в "Локомотиве" - это "сухой" футбол, его неинтересно смотреть! И вдруг почему-то он возвращается в Россию! И еще почему-то приходит Станкович! Такое ощущение, что мы сами себя не уважаем. В топ-клубах заселье иностранных тренеров, а российские специалисты только наблюдают за ними. Наши тренеры, работая в не самых богатых клубах, делают хорошие команды, а в итоге приглашают иностранцев", - заявил Ташуев.
Московский ЦСКА недавно объявил о том, что российский специалист Владимир Федотов покинул команду. Его место в предстоящем сезоне займет серб Марко Николич, который ранее работал в московском "Локомотиве". Новый тренер в сезоне 2024/25 будет и у московского "Спартака". Команду возглавить экс-тренер "Сампдории" Деян Станкович. Возглавлявший "красно-белых" в конце сезона в статусе исполняющего обязанности главного тренера босниец Владимир Слишкович покинул команду.
Российские главные тренеры в топ-10 РПЛ у таких команд, как "Зенит" (Сергей Семак), "Краснодар" (Мурад Мусаев), "Локомотив" (Михаил Галактионов), "Ростов" (Валерий Карпин), "Крылья Советов" (Игорь Осинькин) и "Ахмат" (Магомед Адиев).
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев: не понимаю приход Николича в ЦСКА, еще и Станкович в "Спартаке" будет. Ощущение, что мы сами себя не уважаем
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев высказался о большом количестве иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"