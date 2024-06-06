"Бывают моменты, когда и мы востребованы, но сейчас пошел очень странный период. Меня менеджеры рекомендовали в один российский клуб, а там ответили: "У нас европейский подход". Я попросил, чтобы им передали, что Россия разделена на две части - и в данной ситуации мы живем на материке Европы, значит, мы тоже европейцы! Это уже просто до смешного доходит, понятно, что за Уралом есть Азия - и там все нормально, но матчасть тоже надо учить", - поделился Ташуев.
В сезоне 2023/24 Сергей Ташуев возглавлял воронежский "Факел", который покинул 26-го апреля "по семейным обстоятельствам". 27-го апреля в интервью Ташуев заявил, что проблемы дома почти решились, а сам специалист готов вернуться к тренерской деятельности. До работы в "Факеле" Сергей Ташуев возглавлял "Ахмат", "Шахтер" Солигорск, "Чайку", "Кубань", "Анжи", донецкий "Металлург" и многие другие клубы.
Главным тренером московского ЦСКА с нового сезона станет сербский специалист Марко Николич. Его соотечественник, Деян Станкович, возглавит московский "Спартак". Помимо Николича и Станковича, из иностранных тренеров, в клубах топ-10 РПЛ работает Марцел Личка ("Динамо"/Чехия).
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев - об отношении к российским тренерам: попросил передать менеджерам клуба, что мы тоже европейцы
Экс-главный тренер "Факела" Сергей Ташуев высказался об отношении к российским специалистам.
Фото: РИА Новости