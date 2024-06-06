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Экс-футболист Олег Иванов приравнял "Зенит" Семака и "Реал Мадрид"

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Экс-полузащитник "Рубина" Олег Иванов сравнил "Зенит" Сергея Семака с мадридским "Реалом".
Фото: ФК "Зенит"
"Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала? Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример - "Реал" при Анчелотти. А в России - "Зенит" времен Семака", - заявил Иванов.

"Сине-бело-голубые" могут перевернуть ход матча, когда он складывается не в их пользу, таким менталитетом обладает и королевский клуб, отметил Иванов. Напомним, команда Сергея Семака в минувшем сезоне взяла требл - стали чемпионами Росси, выиграли Кубок и Суперкубок. Шестое подряд чемпионство "Зенит" добился в последнем 30-м туре, одержав волевую победу над "Ростовом" (2:1). В решающей игре петербуржцы пропустили первыми, но в итоге смогли отыграться и за 5 минут до конца основного времени забили чемпионский гол. В суперфинале Кубка против калининградской "Балтики" (2:1) "сине-бело-голубые" также проигрывали по ходу встречи, но перевернули игру, забив победный мяч уже в компенсированное ко второму тайму время.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Реал Зенит Олег Иванов Сергей Семак
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