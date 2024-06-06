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Источник: защитник Денисов останется в "Спартаке" на следующий сезон. Станкович видит его частью команды

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Защитник московского "Спартака" Даниил Денисов останется в команде на следующий сезон, новый главный тренер Деян Станкович видит его в обойме.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, 21-летнего защитника не будут продавать в летнее трансферное окно, сам игрок не планирует сменять клуб. Новый главный тренер "красно-белых" Деян Станкович, который придет со следующего сезона, видит Денисова игроком обоймы.

Даниил Денисов перешел из академии "Зенита" в академию московского клуба, дебютировал за основную команду в октябре 2021 года. В минувшем сезоне защитник провел за "Спартак" 29 матчей, в которых сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение с "красно-белыми" рассчитано до лета 2026 года.

"Спартак" в завершившемся чемпионате занял пятое место, набрав 50 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Даниил Денисов Спартак
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