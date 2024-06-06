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Стало известно, сколько заработал "Зенит" в своем самом прибыльном матче

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Самым прибыльным матчем "Зенита" в минувшем сезоне стала весенняя игра со "Спартаком" в рамках РПЛ, клуб заработал 145 миллионов рублей.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, порядка 90% от этой суммы - доходы от продажи билетов, от самых простых до VIP-мест на "Газпром Арене". На игру со "Спартаком", которая состоялась 2 марта, пришло 57 858 болельщиков, встреча завершилась безголевой ничьей.

По информации Metaratings, матчи "Зенита" стали самыми посещаемыми среди всех клубов Восточной Европы. Средняя посещаемость "Газпром Арены"- 28 158 человек, далее идут два польских клуба "Лех" (24 852), "Легия" (24 176), на четвертом месте "Краснодар" (23 693).

"Зенит" в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Спартак
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