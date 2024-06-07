По информации источника, окончательный состав клубов, которые примут участие в турнире, еще не определен, но среди потенциальных участников называются казахстанский "Кайрат", бразильский "Палмейрас", сербская "Цревна Звезда", а также турецкие клубы "Фенербахче", "Бешикташ" и аргентинские "Ривер Плейт" и "Тальерас". В турнире также могут принять участия московский "Спартак" и московский "Локомотив".
Как уточнил источник, со всеми клубами петербуржский клуб вел переговоры, финальная четверка должна быть определена в ближайшее время. Турнир планируется провести ориентировочно с 1 по 15 июля.
В минувшем сезоне "Зенит" взял требл - в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: названы потенциальные соперники "Зенита" на летнем международном турнире
Перечислены потенциальные соперники "Зенита" на летнем международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"