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Товарищеские матчи. Сборные

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ИсландияНе начат

Игрок сборной России Карпукас: от белорусов ничего не жду. Всё будет зависеть от нас

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Полузащитник "Локомотива" и сборной России Артем Карпукас поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Белоруссии.
Фото: ФК "Локомотив"
"От белорусов я ничего не жду. Всё будет зависеть от нас. Надо хорошо сыграть и показать то, что мы наработали на тренировках. Я понимаю, в какой ситуации мы находимся. Очень тяжело искать соперников. Выбор сейчас маленький", - сказал Карпукас.

Сборная России сегодня, 7 июня, проведет выездной товарищеский матч со сборной Белоруссии. Встреча пройдет в Минске на олимпийском стадионе "Динамо", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав на контрольную игру, в него вошел Артем Карпукас. В минувшем сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" 26 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Источник: Metaratings

Артем Карпукас
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