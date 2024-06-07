- Тула болеет за "Арсенал". Команда переживала не самые лёгкие времена в прошлом сезоне, а в этом показала достаточно хорошую игру. Тот шанс на выход в РПЛ, который появился, это как раз достижение команды. В спорте такое случается, когда чуть-чуть не хватает. Соскучилась ли Тула по РПЛ? Тула - футбольный город. Болельщики любят свою команду, поэтому она, конечно, стремится к более высоким достижениям, - передаёт слова Миляева "Чемпионат".
Тульский "Арсенал" по итогам прошедшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков в 34 играх, что позволило "оружейникам" принять участие в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге. Соперником туляков стал "Пари Нижний Новгород", занявший с 30 набранными очками 13 место в РПЛ.
Первая игра в Нижнем Новгороде завершилась победой "Арсенала" со счётом 2:1, ответная игра в Туле принесла успех волжанам, которые выиграли 2:0 и остались в РПЛ на следующий сезон.
Глава Тульской области: шанс на выход в РПЛ, который появился - достижение "Арсенала"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев высказался о невыходе "Арсенала" в РПЛ по итогам стыковых матчей с "Пари НН" (2:1, 0:2).
Фото: ПФК "Арсенал"