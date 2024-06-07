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Артур: у "Зенита" позитивный образ в Бразилии. Когда много забивал Халк, о клубе говорили вообще все

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Бразильский вингер "Зенита" Артур ответил на вопрос о том, что знал о петербургском клубе до своего трансфера.
Фото: ФК "Зенит"
- У "Зенита" позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду. Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в РПЛ. Прежде, когда команда играла в Лиге чемпионов или когда Халк забивал много голов, о "Зените" говорили вообще все! Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел, - передаёт слова Артура Metaratings.ru.

26-летний бразильский правый вингер Артур выступает за "Зенит" из Санкт-Петербурга с января 2024 года. После зимних трансферов сине-бело-голубые установили новый рекорд Российской премьер-лиги по количеству игроков из одной страны, принадлежащих одному клубу - количество бразильских футболистов, приписанных к петербуржцам, с учётом арендованных составило 11 человек.

37-летний нападающий "Атлетико Минейро" Халк выступал за "Зенит" с сентября 2012 года по июль 2016 года, провёл в составе сине-бело-голубых 148 матчей, забил 77 голов и отдал 59 результативных передач.

Зенит Халк Артур Виктор Гимарайнс
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