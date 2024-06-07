"Как оценю свои выступления в этом сезоне? Плохо, особенно тяжёлой была весенняя часть чемпионата. Но нужно этот момент проанализировать и отпустить. Самое главное - что мы команда, и нам удалось забрать все трофеи в этом году", - приводит слова Сергеева Legalbet.
В сезоне-2023/2024 Иван Сергеев провёл за петербургский "Зенит" во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счёт одиннадцать забитых мячей и пять результативных передач. Контракт 29-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца января 2025 года. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевала Кубок России, одержав победу в финальном матче над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев оценил свою игру в завершившемся сезоне
Форвард "Зенита" Иван Сергеев высказался о своей игре в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"