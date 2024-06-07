"Сейчас постепенно набираю форму через такие мероприятия. В Питере поиграл перед форумом, здесь тоже. Надо бегать, тренироваться", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Денис Глушаков провёл за армянский "Урарту" двенадцать матчей и отметился одной голевой передачей - полузащитник покинул клуб на правах свободного агента. Напомним, что Глушаков тренировался с основной командой "Ростова" на зимних сборах, но клуб не стал подписывать с игроком контракт. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро.
Глушаков: постепенно набираю форму, надо бегать, тренироваться
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о своей физической форме.
Фото: "Матч ТВ"