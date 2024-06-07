"Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано - слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты", - цитирует Сафонова Sport24.
Сегодня, 7-го июня, в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов получил запрет на выезд с территории Российской Федерации из-за неуплаты алиментов, сообщалось, что долг вратаря составляет 60 миллионов рублей. В завершившемся сезоне Сафонов принял участие в 30-ти матчах, в которых пропустил 27 мячей и одиннадцать раз сохранил свои ворота "сухими". Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов в летнее трансферное окно перейдёт во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро.с
Сафонов - о невыезде из России из-за алиментов: это всё слухи, я не готов всё это обсуждать
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отреагировал на информацию о том, что ему закрыт выезд из России из-за неуплаты налогов.
Фото: ФК "Краснодар"