Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
7 - 1 7 1
МальтаЗавершен
Армения
2 - 1 2 1
КазахстанЗавершен
Беларусь
0 - 4 0 4
РоссияЗавершен
Албания
3 - 1 3 1
АзербайджанЗавершен
Румыния
0 - 0 0 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
0 - 1 0 1
Греция1 тайм
Польша
3 - 1 3 1
Украина1 тайм
Шотландия
0 - 0 0 0
Финляндия1 тайм
Англия
0 - 1 0 1
Исландия1 тайм

Сафонов - о невыезде из России из-за алиментов: это всё слухи, я не готов всё это обсуждать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отреагировал на информацию о том, что ему закрыт выезд из России из-за неуплаты налогов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано - слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты", - цитирует Сафонова Sport24.

Сегодня, 7-го июня, в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов получил запрет на выезд с территории Российской Федерации из-за неуплаты алиментов, сообщалось, что долг вратаря составляет 60 миллионов рублей. В завершившемся сезоне Сафонов принял участие в 30-ти матчах, в которых пропустил 27 мячей и одиннадцать раз сохранил свои ворота "сухими". Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов в летнее трансферное окно перейдёт во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро.с

Матвей Сафонов Краснодар Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится