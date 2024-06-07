"Сомнений выпускать ли Сафонова не было. Узнал обо всем на стадионе. Спросили готов ли он играть? Сказал готов. Не знаю, вернется ли он в Россию. Куда он денется? Может, сбежит", - цитирует Карпина Sport24.
Сегодня, 7-го июня, в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов получил запрет на выезд с территории Российской Федерации из-за неуплаты алиментов, сообщалось, что долг вратаря составляет 60 миллионов рублей. В завершившемся сезоне Сафонов принял участие в 30-ти матчах, в которых пропустил 27 мячей и одиннадцать раз сохранил свои ворота "сухими". Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов в летнее трансферное окно перейдёт во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро.
Карпин - о Сафонове: не знаю, вернется ли он в Россию - может, сбежит
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о деле по неуплате алиментов голкипера Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"