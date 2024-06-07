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Лунев высказался о своём возможном возвращении в "Зенит"

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Бывший вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев высказался по поводу своего возможного возвращения в стан сине-бело-голубых.
Фото: сборная России по футболу
"Мое будущее? Пока я не могу ничего комментировать. Переговоры ведутся, и не только с Россией. Если снова позовут в "Зенит"? Подумаем. Будем разговаривать", - цитирует слова российского вратаря "Спорт день за днём".

Андрей Лунев выступал за "Зенит" с 2017 года по 2021 год. За это время он смог провести 118 матчей, из которых 47 отыграл "на ноль". Последним клубом российского вратаря стал азербайджанский "Карабах", в составе в которого смог выиграть чемпионат Азербайджана и Кубок страны.

Трансферную стоимость Андрея Лунева интернет-портал Transfermarkt оценивает суммой в один миллион евро.

Андрей Лунев Зенит Чемпионат России ПЛ
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