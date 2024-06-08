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Глушаков: я намерен продолжать карьеру

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Полузащитник Денис Глушаков высказался по поводу продолжения своей карьеры профессионального футболиста.
Фото: РФС
"Новостей насчет моего будущего надо чуть-чуть подождать. Но я намерен продолжать карьеру", - сказал Глушаков.

Последним клубом 37-летнего футболиста был армянский "Урарту", где он сыграл 12 матчей и отметился одной голевой передачей. К концу сезона Глушаков покинул команду и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Напомним, во время зимнего перерыва полузащитник проходил тренировочные сборы в "Ростове", но клуб не стал подписывать футболиста. Недавно футболист заявил, что при необходимости готов играть в клубах Первой или Второй лиги.

Денис Глушаков начинал карьеру в московском "Локомотиве", играл за "Спартак", с которым стал чемпионом России в сезоне 2016/17. После "Спартак" Глушаков провел один сезон в грозненском "Ахмате", а потом играл в подмосковных "Химках" и "Пари НН".

Источник: Sport24

Денис Глушаков
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