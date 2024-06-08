"Сейчас очень хороший шанс решить эту проблему за счёт "ПСЖ". Сказать: "Ещё 60 миллионов рублями накиньте". И тогда нормально всё будет (смеётся)", - заявил Радимов.
Ранее в СМИ сообщили, что Сафонов накопил большую задолженность перед своей бывшей женой, по информации источника, сумма выросла до 60 миллионов рублей. Юрист экс-супруги футболиста не опроверг и не подтвердил размер долга, но признал, что Сафонову из-за большой задолженности по алиментам запретили выезжать из России.
Появившиеся сложности могут сорвать переход 25-летнего голкипера в "Пари Сен-Жермен", лидер чемпионата Франции заинтересован во вратаре "Краснодара", ожидается, что трансфер состоится в это летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Сам игрок назвал слухами появившуюся информацию о 60 миллионов долга по алиментам.
Источник: "Чемпионат"
Радимов - о возможном срыве трансфера Сафонова: пусть "ПСЖ" ещё 60 миллионов накинет
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал скандал с участием голкипера сборной России и "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"