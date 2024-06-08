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Сафонов: по моим ощущениям, всё то, что сейчас происходит около футбола, минимально влияет на меня

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Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов поделился, как ему удается абстрагироваться от информационного потока вокруг своей фигуры.
Фото: РФС
"Мне хочется в любой ситуации быть профессионалом. Хочется, чтобы мысли, новости и события вокруг меня никак не влияли на мою карьеру, игровую форму. Я стараюсь абстрагироваться от всего. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше. Возможно, не всегда [удаётся абстрагироваться]. По моим ощущениям, всё то, что сейчас происходит около футбола, минимально влияет на меня", - сказал Сафонов.

В СМИ появилась информация о том, что Матвей Сафонов задолжал своей бывшей жене большую сумму по алиментам, речь может идти о 60 миллионов рублей. Юрист, который представлял интересы экс-супруги футболиста, заявил, что в связи с большой задолженности голкиперу запретили выезжать из России. Переход Сафонова в "Пари Сен-Жермен", который должен состояться этим летом, находится под угрозой срыва.

Лидер чемпионата Франции готов заплатить за 25-летнего российского вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов. В минувшем сезоне Матвей Сафонов защищал ворота "Краснодара" во всех 30 матчах Российской Премьер-Лиги, пропустил 27 мячей, в 11 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "Матч ТВ"

Матвей Сафонов
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