"Мне хочется в любой ситуации быть профессионалом. Хочется, чтобы мысли, новости и события вокруг меня никак не влияли на мою карьеру, игровую форму. Я стараюсь абстрагироваться от всего. Спасибо всем, кто помогает мне становиться лучше. Возможно, не всегда [удаётся абстрагироваться]. По моим ощущениям, всё то, что сейчас происходит около футбола, минимально влияет на меня", - сказал Сафонов.
В СМИ появилась информация о том, что Матвей Сафонов задолжал своей бывшей жене большую сумму по алиментам, речь может идти о 60 миллионов рублей. Юрист, который представлял интересы экс-супруги футболиста, заявил, что в связи с большой задолженности голкиперу запретили выезжать из России. Переход Сафонова в "Пари Сен-Жермен", который должен состояться этим летом, находится под угрозой срыва.
Лидер чемпионата Франции готов заплатить за 25-летнего российского вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов. В минувшем сезоне Матвей Сафонов защищал ворота "Краснодара" во всех 30 матчах Российской Премьер-Лиги, пропустил 27 мячей, в 11 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "Матч ТВ"
Сафонов: по моим ощущениям, всё то, что сейчас происходит около футбола, минимально влияет на меня
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов поделился, как ему удается абстрагироваться от информационного потока вокруг своей фигуры.
Фото: РФС