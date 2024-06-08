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Сафонов: Кафанов подтвердил мой переход в "ПСЖ"? Он просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал на слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о трансфере в "ПСЖ".
Фото: РФС
"Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это (трансфер в "ПСЖ") случилось. Новости все видят. Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне мне понятна его реакция", - сказал Сафонов.

В СМИ сообщают о том, что 25-летний вратарь "Краснодара" близок к переходу в команду действующего чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". Трансфер должен состояться эти летом, ожидается, что парижане заплатят 20 миллионов евро за российского голкипера. В минувшем сезоне Матвей принял участие в 30 матчах за "быков", в которых пропустил 27 мячей, в 11 играх оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "Чемпионат"

Матвей Сафонов Виталий Кафанов
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