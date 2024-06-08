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Тюкавин - о своем отпуске: уеду на рыбалку и отключу телефон, чтобы меня не беспокоили

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Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, как он планирует провести свой отпуск.
Фото: ФК "Динамо"
"Удастся ли мне отдохнуть? Надеюсь на это, да. Планирую сразу же после приезда в Москву уехать на рыбалку и отключить телефон, чтобы меня не беспокоили", - сказал Тюкавин.

Форвард "Динамо" в завершившемся сезоне сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 10 голевых передач. Вчера, 7 июня, 21-летний нападающий забил свой дебютный гол за сборную в товарищеском матче против национальной команды Белоруссии. По итогам сезона Тюкавин занял второе место в списке бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов, россиянин уступил шесть голов лучшему бомбардиру колумбийцу Матео Кассьерре.

Московское "Динамо" на финише чемпионата претендовало на золотые медали, но в итоге "бело-голубые" заняли третье место, набрав 56 очков. Серебряные медали впервые в своей истории заполучил "Краснодар", чемпионом в шестой раз подряд стал "Зенит", наиграв на 57 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Константин Тюкавин
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