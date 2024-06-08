- Ожиданий от работы с Николичем пока нет. Но пообщались с пацанами из "Локо" - отзывы положительные. Посмотрим, как пройдут сборы, но я всегда на позитиве, - передаёт слова Чалова "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что главным тренером московского ЦСКА с сезона-2024/2025 станет 44-летний сербский специалист Марко Николич. С мая 2020 года по сентябрь 2021 года Николич возглавлял московский "Локомотив", с которым выиграл Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали Российской премьер-лиги.
Чалов - о новом наставнике ЦСКА Николиче: пообщались с пацанами из "Локо" - отзывы положительные
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос об ожиданиях от работы с новым главным тренером Марко Николичем.
Фото: ФК "Локомотив"