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Чалов - о новом наставнике ЦСКА Николиче: пообщались с пацанами из "Локо" - отзывы положительные

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос об ожиданиях от работы с новым главным тренером Марко Николичем.
Фото: ФК "Локомотив"
- Ожиданий от работы с Николичем пока нет. Но пообщались с пацанами из "Локо" - отзывы положительные. Посмотрим, как пройдут сборы, но я всегда на позитиве, - передаёт слова Чалова "Чемпионат".

Ранее стало официально известно, что главным тренером московского ЦСКА с сезона-2024/2025 станет 44-летний сербский специалист Марко Николич. С мая 2020 года по сентябрь 2021 года Николич возглавлял московский "Локомотив", с которым выиграл Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали Российской премьер-лиги.

ЦСКА Локомотив Марко Николич Федор Чалов Российские трансферы
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