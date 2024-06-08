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Сафонов - о финише РПЛ для "Краснодара": сами потеряли первое место, сами в этом виноваты

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов оценил концовку прошедшего сезона в РПЛ для своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы сами потеряли первое место. Сами в этом виноваты. Тот факт, что мы выиграли последнюю встречу у "Динамо" и завоевали серебряные медали РПЛ - это большой шаг в той ситуации, в которой мы оказались, - цитирует Сафонова Metaratings.ru.

"Краснодар" на отрезке с 26 по 28 тур Российской премьер-лиги набрал 1 очко в 3 матчах, 1 раз сыграв вничью и потерпев 2 поражения. В итоговой турнирной таблице чемпионата России "быки" набрали 56 очков и стали вторыми благодаря победе в 30 туре над прямым конкурентом московским "Динамо" (1:0). При этом чёрно-зелёные могли стать чемпионами в случае осечки "Зенита" в домашней игре с "Ростовом", но сине-бело-голубые одержали волевую победу 2:1.

Краснодар Матвей Сафонов
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