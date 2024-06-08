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Источник: в "ПСЖ" были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей женой. Клуб намерен завершить трансфер

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"Пари Сен-Жермен" не ставит под сомнение переход вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации "Чемпионата", в "ПСЖ" были в курсе ситуации Матвея Сафонова с его экс-супругой и это никогда не ставило под сомнение трансфер голкипера. Сообщается, что клуб ожидает прибытия вратаря во Францию к середине июля, когда начнутся сборы команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Сафонов не сможет покинуть Россию из-за запрета, наложенного на него за задолженность перед бывшей женой по уплате алиментов в размере 60 миллионов рублей.

Матвей Сафонов Краснодар ПСЖ Российские трансферы
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