"К Ване есть интерес, однако до официальных предложений дело не дошло. Ждем окончания Евро, после чего будем смотреть на варианты", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич выступает за "Сочи" с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел за "барсов" 24 матча, в которых забил два мяча.
Напомним, "Сочи" финишировал на последнем месте в турнирной таблице и вылетел по итогам сезона из РПЛ.
Агент Дркушича: интерес к нему есть, но до официальных предложений дело не дошло. Ждем окончания Евро
Агент Младен Ратковица, работающий с защитником "Сочи" Ваней Дркушичем, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"