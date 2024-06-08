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Агент Дркушича: интерес к нему есть, но до официальных предложений дело не дошло. Ждем окончания Евро

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Агент Младен Ратковица, работающий с защитником "Сочи" Ваней Дркушичем, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
"К Ване есть интерес, однако до официальных предложений дело не дошло. Ждем окончания Евро, после чего будем смотреть на варианты", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич выступает за "Сочи" с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел за "барсов" 24 матча, в которых забил два мяча.

Напомним, "Сочи" финишировал на последнем месте в турнирной таблице и вылетел по итогам сезона из РПЛ.

Ваня Дркушич Сочи Российские трансферы
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