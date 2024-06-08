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Агент: Вендел точно не перейдет из "Порту" в ЦСКА. Переговоры прекращены

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Агент форварда "Порту" Б Вендела Силвы Андре Кьюри рассказал о завершении переговоров между португальским клубом и московским ЦСКА о трансфере его клиента.
Фото: Getty Images
"Это правда, что Вендел точно не перейдет в ЦСКА из "Порту". Клуб так и не отправил нового предложения, переговоры прекращены", - цитирует агента "Чемпионат".

Центральный нападающий Вендел защищает цвета "Порту" Б с лета 2022 года. Контракт 23-летнего бразильского форварда с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне футболист забил 18 мячей и отдал 6 шесть ассистов в 31 матче за вторую команду "Порту". Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

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