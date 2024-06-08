"К Кораю действительно есть интерес из России, он готов приехать сюда. Это одна из опций для нас. Какие клубы? Пока не хотелось бы называть", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный защитник Корай Гюнтер провел вторую половину этого сезона в аренде в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк". Права на 29-летнего немца принадлежат итальянской "Вероне", контракт с которой истекает в июне 2025 года. В чемпионате Турции футболист провел 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 850 тысяч евро.
Агент: к Гюнтеру действительно есть интерес из России, он готов приехать
Агент защитника "Вероны" Корая Гюнтера Эрсин Акан заявил, что игрок может перебраться в РПЛ.
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