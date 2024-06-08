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Агент: к Гюнтеру действительно есть интерес из России, он готов приехать

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Агент защитника "Вероны" Корая Гюнтера Эрсин Акан заявил, что игрок может перебраться в РПЛ.
Фото: Getty Images
"К Кораю действительно есть интерес из России, он готов приехать сюда. Это одна из опций для нас. Какие клубы? Пока не хотелось бы называть", - цитирует агента "РБ Спорт".

Центральный защитник Корай Гюнтер провел вторую половину этого сезона в аренде в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк". Права на 29-летнего немца принадлежат итальянской "Вероне", контракт с которой истекает в июне 2025 года. В чемпионате Турции футболист провел 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 850 тысяч евро.

Верона Российские трансферы
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