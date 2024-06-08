"В "Ростове" достаточно проблемно сезон складывался в начале. Но после зимних сборов играли в хороший футбол, отдавались полностью. Считаю, что весна была показательно хорошая. Если нам удастся глобально держать темп в играх, то будет хороший результат", - цитирует Глебова "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Данил Глебов провёл за "Ростов" во всех турнирах 39 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии портала Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро, контракт капитана команды с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 43 очка в 30-ти встречах.
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов подвёл итоги сезона-2023/2024
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался об итогах сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Ростов"