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Чалов назвал тройку лучших игроков в сезоне-2023/2024

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов назвал лучших игроков в РПЛ в сезоне-2023/2024.
Фото: ПФК ЦСКА
"Спорный вопрос. На каких?то отрезках были лучше те или иные игроки. Могу выделить тройку: Сперцян, Тюкавин и Кассьерра", - цитирует Чалова "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл 38 матчей за московское "Динамо" и отличился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. На счету нападающего "Зенита" Матео Кассьерры 37 матчей, 24 гола и 8 голевых передач. Эдуард Сперцян отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами в 33-х встречах за "Краснодар" во всех турнирах.

Напомним, что колумбиец Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России - форвард забил 21 мяч.

Федор Чалов ЦСКА Эдуард Сперцян Константин Тюкавин Матео Кассьерра
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