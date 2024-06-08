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Капитан "Ростова" Глебов: не было мыслей после футбола уйти в кино? Хотелось бы поиграть ещё лет десять

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о планах после завершения карьеры.
Фото: "Ростов"
"Не было мыслей после футбола уйти в кино? Вы меня рано на пенсию отправляете. (улыбается.) Давайте посмотрим. Хотелось бы еще поиграть лет 10, а там дальше видно будет", - цитирует Глебова "Чемпионат".

В завершившемся сезоне Данил Глебов провёл 39 матчей за "Ростов" во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 43 очка в 30-ти встречах.

Ростов Данил Глебов
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