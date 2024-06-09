По информации Legalbet, "Зенит" интересуется вратарем тульского "Арсенала" Никитой Кокаревым. Сообщается, что тренерский штаб "сине-бело-голубых" высоко оценивает игру 21-летнего голкипера. Отмечается, что сам футболист ранее отказался от возвращения в "Краснодар", воспитанником академии которого является, так как не хочет сокращения игрового времени.
В минувшем сезоне Кокарев провел 29 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 17 мячей и 16 раз отыграл на ноль. Также игрок принял участие в двух переходных встречах "Арсенала" против "Пари НН" и пропустил в них три гола.
"Зенит" проявляет интерес к вратарю тульского "Арсенала" Кокареву
Голкипер "Арсенала" Никита Кокарев может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: ФК "Арсенал" Тула