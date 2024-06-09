"Что пошло не так в этом сезоне у ЦСКА? Честно, не могу понять. В концовках матчей потеряли много очков. Объяснений этому не могу найти. Нам все это надо принять и идти дальше", - цитирует Облякова "РБ Спорт".
Московский ЦСКА набрал 48 очков в 30 матчах и завершил сезон 2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Также "армейцы" дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, в котором уступили по итогам двух игр петербургскому "Зениту" (1:1, 0:0, 5:4 - по пенальти). Отметим, что на финише сезона "армейцы" одержали три победы подряд. Однако до этого не могли выиграть на протяжении 5 игр, потерпев в них два поражения и трижды сыграв вничью.
Напомним, ранее ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера команды Владимира Федотова и назначении на эту должность Марко Николича.
Обляков: не могу понять, что пошло не так в этом сезоне у ЦСКА. Объяснений этому не найти
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги минувшего сезона.
Фото: "СЭ"