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Обляков: не могу понять, что пошло не так в этом сезоне у ЦСКА. Объяснений этому не найти

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги минувшего сезона.
Фото: "СЭ"
"Что пошло не так в этом сезоне у ЦСКА? Честно, не могу понять. В концовках матчей потеряли много очков. Объяснений этому не могу найти. Нам все это надо принять и идти дальше", - цитирует Облякова "РБ Спорт".

Московский ЦСКА набрал 48 очков в 30 матчах и завершил сезон 2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Также "армейцы" дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, в котором уступили по итогам двух игр петербургскому "Зениту" (1:1, 0:0, 5:4 - по пенальти). Отметим, что на финише сезона "армейцы" одержали три победы подряд. Однако до этого не могли выиграть на протяжении 5 игр, потерпев в них два поражения и трижды сыграв вничью.

Напомним, ранее ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера команды Владимира Федотова и назначении на эту должность Марко Николича.

Иван Обляков ЦСКА
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