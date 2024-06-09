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Агент защитника "Сочи" Дркушича высказался о будущем своего клиента

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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
"В течение этого месяца ситуация с контрактом Вани прояснится", - цитирует Ратковица "СЭ".

В завершившемся сезоне Ваня Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего словенца в 2,8 миллионов евро. Контракт игрока с клубом истекает по окончании следующего сезона.

Напомним, что южане заняли последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из РПЛ в Первую лигу.

Ваня Дркушич Сочи
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