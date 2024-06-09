"Для меня можно назвать сезон качельным. Но я очень рад за ребят, за коллектив, за команду. В концовке второго круга смогли собраться и занять четвертое место. Думаю, что при этом были все возможности занять место ещё выше", - цитирует Тикнизяна Metaratings.
В завершившемся сезоне Наир Тикнизян провёл за московский "Локомотив" 30 матчей и отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник интересен ряду итальянских клубов.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка. Ранее клуб объявил об уходе на правах свободных агентов Артёма Дзюбы, Рифата Жемалетдинова и Станислава Магкеева.
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян оценил сезон-2023/2024
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался об итогах сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Локомотив"