"Матвей "в раме", на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте. Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами - там важно не ошибаться, и тем более не привозить", - сказал Шалимов.
По информации российский и зарубежных СМИ, вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов близок к переходу в "Пари Сен-Жермен". Как писал журналист Фабрицио Романо, парижане видят в 25-летнем российском голкипере большой талант. В парижском клубе Матвею придется конкурировать с итальянским голкипером Доннаруммой. В минувшем сезоне итальянец вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата Франции, в 25 матчах Лиги 1 он пропустил 20 мячей. Матвей Сафонов защищал ворота "быков" во всех 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 27 мячей, 11 раз играл на ноль.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: Сафонов "в раме" не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его
Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался по поводу предстоящей конкуренции Матвея Сафонова с вратарем "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммой.
Фото: ФК "Краснодар"