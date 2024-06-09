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Источник: вратарь Шунин останется в “Динамо” на предстоящий сезон

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Стало известно будущее голкипера “Динамо” Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
Как информирует источник, Антон Шунин следующий сезон проведет в “Динамо”.Об условиях и деталях соглашения пока не сообщается.

Напомним, 37-летний Шунин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до 30 июня текущего года. В минувшем сезоне Антон принял участие в 15 матчах. В двух из них вратарь сыграл на ноль.

Источник: “Евро-Футбол”

Шунин Антон Динамо
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