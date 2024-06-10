"Не стоит переживать за Джикию - он большой профессионал и без работы не останется. Защитников уровня Джикии в РПЛ не так много, поэтому Георгий без проблем найдет себе новый клуб", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента - в завершившемся сезоне центральный защитник провёл за красно-белых 12 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ появилась информация о том, что россиянин может перейти в махачкалинское "Динамо" или подмосковные "Химки".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах. Со следующего сезона главным тренером команды будет Деян Станкович.
Камоцци: не стоит переживать за Джикию - он без работы не останется
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"