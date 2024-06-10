"Провалили старт, с тура третьего-четвертого. Не сказал бы, что много ошибался, но где-то не выручал. Не хватило какого-то сейва, чтобы команда победила. В целом, сезон получился неровным. Но были и хорошие отрезки – начало 2024 года", - охарактеризовал свою игру Песьяков.
Напомним, по окончании сезона 35-лентий вратарь покинул "Ростов" и присоединился к самарским "Крыльям Советов". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Песьяков сыграл в 23 матчах и пропустил 35 мячей. Голкипер назвал встречи в чемпионате, в которых он допускал вратарские ошибки - с "Крыльями", "Сочи", а также на выезде со "Спартаком" и с "Зенитом".
В конце мая "Крылья Советов" объявили о подписании Сергея Песьякова, но присоединится к команде в июне и начнет подготовку к новому сезону.
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь Песьяков - о своем сезоне в "Ростове": не сказал бы, что много ошибался, но где-то не выручал
Голкипер Сергей Песьяков оценил свою игру в прошедшем сезоне, который он провел за "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"