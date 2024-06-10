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"Зенит" планирует продлить контракт с Ерохиным

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Петербургский "Зенит" может продлить контракт с Александром Ерохиным.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, решение по поводу продления Александра Ерохина петербургский "Зенит" примет на следующей неделе. Новое соглашение будет рассчитано на 1 сезон.

Александр Ерохин перешёл в петербургский "Зенит" 28 июня 2017 года в статусе свободного агента. В составе петербуржцев провёл 221 матч, в которых забил 37 мячей и отдал 17 голевых передач.

Напомним, что по итогам чемпионата России-23/24 петербургский "Зенит" в шестой раз стал чемпионом страны.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Александр Ерохин Чемпионат России ПЛ
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