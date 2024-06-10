По информации источника, решение по поводу продления Александра Ерохина петербургский "Зенит" примет на следующей неделе. Новое соглашение будет рассчитано на 1 сезон.
Александр Ерохин перешёл в петербургский "Зенит" 28 июня 2017 года в статусе свободного агента. В составе петербуржцев провёл 221 матч, в которых забил 37 мячей и отдал 17 голевых передач.
Напомним, что по итогам чемпионата России-23/24 петербургский "Зенит" в шестой раз стал чемпионом страны.
Источник: "РБ Спорт"
"Зенит" планирует продлить контракт с Ерохиным
Петербургский "Зенит" может продлить контракт с Александром Ерохиным.
Фото: ФК "Зенит"