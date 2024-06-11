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Тарханов: "Спартаку" надо заменить Промеса - он приносил хорошую пользу клубу

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Российский тренер Александр Тарханов назвал позицию, которую стоит усилить московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" есть футболисты - и русские, и иностранцы. Думаю, обойма у них достаточная. Может быть, "Спартаку" надо заменить Промеса. Нужен игрок на его позицию и такого же уровня. Всё-таки он приносил хорошую пользу клубу", - цитирует Тарханова Legalbet.

Напомним, что нападающий московского "Спартака" Квинси Промес не вернулся с клубом после зимних сборов из ОАЭ - игрок был задержан в аэропорту за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В сезоне-2023/2024 голландец провёл за красно-белых 21 матч и отметился восьмью забитыми мячами и восьмью результативными передачами.

По итогам сезона московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды станет Деян Станкович.

Спартак Александр Тарханов Квинси Промес
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