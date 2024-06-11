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Петржела: думаю, после ухода из "Зенита" Семак возглавит сборную России

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что Сергей Семак в будущем может возглавить сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Рано или поздно "Зенит" попрощается с Семаком. У любой эпохи есть свой финал. Вряд ли Семака позовут тренировать европейский клуб в ближайшее время. Думаю, после ухода из "Зенита" Семак возглавит сборную России", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Сергей Семак возглавил петербургский "Зенит" в 2018 году, ранее специалист работал в "Уфе' и был помощником тренера в сборной России. По итогам сезона-2023/2024 сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз кряду, в заключительном туре петербуржцы одержали домашнюю победу над "Ростовом", а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1.

На данный момент национальную команду России возглавляет Валерий Карпин, который также является главным тренером "Ростова". 7-го июня сборная России одержала выездную победу над Белоруссией со счётом 4:0.

Зенит Сборная России Властимил Петржела Сергей Семак
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