"Футбольная общественность, футбольная тусовка знает, что с таким бюджетом, такими возможностями мы проделали в "Пари НН" качественную работу. Ушли на зимнюю паузу вообще-то в десятке. Журналисты тогда писали "Юран взрывает РПЛ"! Они не могли понять, как нам это удается? При всем уважении к нашим футболистам, таких результатов мы добивались все-таки не благодаря, а вопреки. Надо всегда оставаться реалистом", - цитирует Юрана "СЭ".
Российский тренер Сергей Юран возглавлял нижегородский "Пари НН" с апреля 2023-го по апрель 2024-го года. Специалист покинул свой пост по ходу сезона после серии из шести поражений подряд. На зимний перерыв команда под руководством Сергея Юрана уходила на 10-м месте в турнирной таблице, а после победы в 9-м туре над "Оренбургом" нижегородцы занимали 7-е место.
В последних десяти турах "Пари НН" набрал 2 очка и завершил регулярный сезон в зоне стыковых матчей на 13-й строчке. После отставки Сергея Юрана команду возглавил сербский главный тренер Саша Илич. "Пари НН" сохранил прописку в РПЛ на будущий сезон, одолев по сумме двух встреч тульский "Арсенал" (1:2 и 2:0).
Юран - о "Пари НН": при всем уважении к нашим футболистам, результатов мы добивались не благодаря, а вопреки
Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран оценил собственную работу в клубе в минувшем сезоне РПЛ.
Фото: "СЭ"