Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков близок к переходу в санкт-петербургский "Зенит". Сумма сделки, по данным "Чемпионата", составит 6 миллионов евро.
Напомним, "Локомотив" приобрел Глушенкова у самарских "Крыльев Советов" за 2.6 миллиона евро. На данный момент портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
В минувшем сезоне Максим Глушенков принял участие в 29-ти матчах "Локомотива" в РПЛ. На счету 24-летнего форварда 6+18 по системе гол+пас. Контракт Глушенкова с "железнодорожниками" рассчитан до конца 2026-го года.
"Чемпионат": "Зенит" заплатит "Локомотиву" за трансфер Глушенкова 6 миллионов евро
Стала известна сумма будущего трансфера форварда "Локомотива" Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: официальный сайт РПЛ