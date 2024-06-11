"Вендел продлил контракт? Это неправда", - заявил Рибейро.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник подписал с клубом из Санкт-Петербурга новый контракт и не покинет команду в летнее трансферное окно.
Вендел перебрался в "Зенит" летом 2020-го года из "Спортинга" за сумму свыше 20-ти миллионов евро. Действующий контракт бразильца с клубом был подписан летом 2022-го и связывает Вендела с "Зенитом" до лета 2027-го года. Интерес к Венделу, по информации источников, проявляет бразильский "Фламенго".
Источник: "Евро-футбол"
Агент Вендела опроверг информацию о продлении контракта с "Зенитом"
Тиаго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, опроверг слухи о продлении контракта своего клиента с клубом.
Фото: официальный сайт "Зенита"