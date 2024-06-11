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Агент Вендела опроверг информацию о продлении контракта с "Зенитом"

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Тиаго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, опроверг слухи о продлении контракта своего клиента с клубом.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Вендел продлил контракт? Это неправда", - заявил Рибейро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник подписал с клубом из Санкт-Петербурга новый контракт и не покинет команду в летнее трансферное окно.

Вендел перебрался в "Зенит" летом 2020-го года из "Спортинга" за сумму свыше 20-ти миллионов евро. Действующий контракт бразильца с клубом был подписан летом 2022-го и связывает Вендела с "Зенитом" до лета 2027-го года. Интерес к Венделу, по информации источников, проявляет бразильский "Фламенго".

Источник: "Евро-футбол"

Зенит Маркус Вендел
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