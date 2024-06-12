"Георгий - опытный футболист. Мы не знаем, почему он не играл в "Спартаке". Видимо, его преследовали травмы, сверху еще наслоилась смена тренеров в конце сезона. Футбольное мастерство у Джикии точно есть. Приглашать его в команду или нет - дело нынешнего руководства клуба", - заявил Газзаев.
Ранее выступавший за сборную России Георгий Джикия покинул московский "Спартак" после истечения срока его контракта с клубом. В минувшем сезоне футболист вышел на поле в 12-ти матчах "Спартака" (8 - в РПЛ, 4 - в Кубке России). Ранее в СМИ появлялась информация о том, что услуги Джикии были предложены нескольким московским клубам.
В числе претендентов на подписание Джикии назывались московский "Локомотив" и "Ростов". Агент защитника Вадим Шпинев в интервью заявлял, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Источник: Metaratings
Газзаев: мы не знаем, почему Джикия не играл в "Спартаке". Приглашать его в ЦСКА или нет – дело нынешнего руководства
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход бывшего капитана "Спартака" Георгия Джикии в стан "армейцев".
Фото: РИА Новости