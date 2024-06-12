"Для меня примером является "Локомотив". В составе команды пара иностранцев, а все остальные — молодые ребята, которых Галактионов начал подключать практически недавно к основному составу. Теперь уже "Локомотив" нельзя представить без них. Вот это, я считаю, правильный подход", - сказал Булыкин.
Одним из самых заметных игроков "железнодорожников" является Максим Глушенков. 24-летний нападающий в прошедшем сезоне сделал 16 голевых передач и стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги. Он повторил рекорд экс-зенитовцы Халка по количеству результативных пасов. Ранее сообщалось, что "Зенит" намерен совершить трансфер Глушенкова за 6 миллионов евро. Руководство "Локомотива" намерено сохранить форварда в команде и предложило ему новый контракт на улучшенных условиях.
Московский "Локомотив" в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ, "железнодорожники" набрали 53 очка, отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла.
Источник: Vprognoze.ru
Булыкин: для меня примером является "Локомотив". В составе пара иностранцев, а все остальные - молодые ребята
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу "Локомотива" по воспитанию российских игроков.
Фото: ФК "Локомотив"