По информации источника, услуги 30-летнего центрального защитника предложили нескольким клубам из турецкой Суперлиги, в том числе "Бешикташу", "Трабзонспор" и "Касымпаша". Команды заявили, что могут предложить футболисту контракт сроком на два года и окладом не больше 800 тысяч евро.
Руководство "Спартака" в мае сообщило, что не будет продлевать соглашение с Георгием. Ранее его агент Вадим Шпинев не исключил, что защитник может продолжить карьеру в Турции и Саудовской Аравии, также игроком интересовался "Ростов".
Источник: Sport24
Экс-защитник "Спартака" Джикия может перейти в "Бешикташ"
Бывший игрок "Спартака" Георгий Джикия может продолжит карьеру в турецком "Бешикташе".
Фото: ФК "Спартак"