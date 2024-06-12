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Сёмин: Дзюба точно сможет усилить команды РПЛ

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил шансы 35-летнего нападающего Артема Дзюбы продолжить выступления в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не знаю, хочет ли он продолжать выступать в РПЛ. Он показывал себя с наилучшей стороны практически во всех командах. Готов ли он тянуть уровень РПЛ? Сложный вопрос. Захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ", - сказал Сёмин.

По окончании сезона 2023/24 у Дзюбы закончился контракт с "Локомотивом", за который он играл с февраля 2023 года. В минувшем сезона форвард забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 21 матче. В СМИ сообщали, что футболист может перейти в клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Недавно Артем выложил в своих соцсетях фотографию из Шанхая - города, где базируется китайский клуб.

Источник: Metaratings

Юрий Семин Артем Дзюба
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