"Я не знаю, хочет ли он продолжать выступать в РПЛ. Он показывал себя с наилучшей стороны практически во всех командах. Готов ли он тянуть уровень РПЛ? Сложный вопрос. Захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ", - сказал Сёмин.
По окончании сезона 2023/24 у Дзюбы закончился контракт с "Локомотивом", за который он играл с февраля 2023 года. В минувшем сезона форвард забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 21 матче. В СМИ сообщали, что футболист может перейти в клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Недавно Артем выложил в своих соцсетях фотографию из Шанхая - города, где базируется китайский клуб.
Источник: Metaratings
Сёмин: Дзюба точно сможет усилить команды РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил шансы 35-летнего нападающего Артема Дзюбы продолжить выступления в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"