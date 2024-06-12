"У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух", - цитирует слова Садыгова "Матч ТВ"".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера "Химок". Главными претендентами на его место считались Владимир Слишкович и Сергей Игнашевич.
По итогам сезона 23/24 подмосковные "Химки", а также махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон", получили право выступить в российской премьер-лиге.
Инвестор "Химок" заявил, что Талалаева никто не увольнял
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал ситуацию по поводу увольнения увольнения Талалаева с поста главного тренера подмосковной команды.
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