"Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия", - цитирует слова Суриковой "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам сезона 23/24 петербургский "Зенит" выиграл российскую премьер-лигу и Кубок России, в котором сине-бело-голубые обыграли "Балтику" со счётом 2:1. "Краснодар" в РПЛ занял 2 место, тем самым получив место в матче за Суперкубок России.
Прошлогодним обладателем Суперкубка России стал петербургский "Зенит", обыграв московский ЦСКА (0:0, 5:4 по пен).
РФС планирует транслировать Суперкубок в Европе, странах Латинской Америки и Азии
Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о том, в каких странах планируется показывать матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РФС