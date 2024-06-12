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РФС планирует транслировать Суперкубок в Европе, странах Латинской Америки и Азии

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Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о том, в каких странах планируется показывать матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РФС
"Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия", - цитирует слова Суриковой "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам сезона 23/24 петербургский "Зенит" выиграл российскую премьер-лигу и Кубок России, в котором сине-бело-голубые обыграли "Балтику" со счётом 2:1. "Краснодар" в РПЛ занял 2 место, тем самым получив место в матче за Суперкубок России.

Прошлогодним обладателем Суперкубка России стал петербургский "Зенит", обыграв московский ЦСКА (0:0, 5:4 по пен).

Суперкубок России Зенит Краснодар РФС
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