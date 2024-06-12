"Такой переход — это отлично для нашего чемпионата и футбола в целом. Конечно, распирает гордость от того, что наш вратарь будет в "ПСЖ", - цитирует слова Титова Sport24.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что переход российского вратаря во французский клуб завершён. По информации инсайдера Фабрицио Романо, "ПСЖ" заплатит "Краснодару" 20 млн евро за игрока. Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года.
Титов высказался по поводу перехода Сафонова в "ПСЖ"
Бывший футболист московского "Спартака" Егор Титов рассказал о своих эмоциях по поводу перехода Матвея Сафонова в ПСЖ.
Фото: globallookpress.com